أمريكا والصين تنزعان فتيل الحرب التجارية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت كل من أمريكا والصين، أمس، التوصل إلى اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري الذي يتضمن إلغاءً تدريجياً للرسوم. وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين، في مؤتمر صحافي، إن «الدولتين اتفقتا على نص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري واقتصادي»، مضيفاً أنه يتعين على الجانبين الآن التوقيع عليه. وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توصلت لاتفاق للتجارة مع الصين، معلناً إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها نهاية الأسبوع.

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