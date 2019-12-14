أسعار النفط تقترب من ذروتها في ثلاثة أشهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 60.07 دولار.

وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر، مرتفعا أكثر بقليل من واحد بالمئة على مدار الأسبوع.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "يبدو أن الرئيس ترامب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد"، مضيفا أنه في حين "قفزت الأسواق" بفعل أنباء التجارة، فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين.