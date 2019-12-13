"اتفاق مبدئي" بين أمريكا والصين لنزع فتيل حربهما التجارية

المصدر: رويترز

قال مصدر أحيط علما بسير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين أمس الخميس إن البلدين توصلا إلى "اتفاق من حيث المبدأ" لنزع فتيل حربهما التجارية الدائرة منذ 17 شهرا.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع صدور إعلان عن البيت الأبيض في اليوم.

وقال "الاتفاق المكتوب مازال قيد الصياغة، لكنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ." ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات أمس إنه في مسعى لإبرام اتفاق تجارة "مرحلة واحد"، عرض المفاوضون الأمريكيون تقليص الرسوم القائمة على البضائع الصينية 50 بالمئة، وتعليق رسوم جديدة تدخل حيز النفاذ يوم الأحد.

تسببت حرب التجارة الأمريكية الصينية في إبطاء النمو العالمي وإضعاف أرباح الشركات واستثماراتها في أنحاء العالم.

ويعتقد خبراء التجارة أنه إذا لم يعلق الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جديدة، فإن مسؤولي بكين سيفرضون رسوما إضافية على السلع الأمريكية وقد يجمدون المحادثات لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.

تسري الرسوم المقرر فرضها في 15 ديسمبر على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار تشمل أجهزة ألعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر.