وفاة مؤسس مجموعة "دايو" كيم وو جونج عن 82 عاماً

المصدر: د ب أ

توفي كيم وو جونج، مؤسس ثاني أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية (دايو) ورئيسها السابق في وقت متأخر أمس الاثنين نتيجة مرض مزمن، حسبما أعلنت "دايوسكاي"، وهي رابطة لموظفي ومديري دايو السابقين.

وتوفي كيم، الذي كان ذات يوم مديرا رائدا في كوريا الجنوبية، عن عمر يناهز 82 عاما.

يشار إلى أن تاريخ مجموعة دايو والسيرة الذاتية الإدارية لمؤسسها ورئيسها السابق يمثلان رمزا للصعود الاقتصادي السريع لكوريا الجنوبية، بل ومسيرتها التوسعية غير المقيدة.

وانهارت المجموعة في أواخر تسعينيات القرن العشرين بسبب ديون بلغت نحو 80 مليار دولار. وكان لدى ثاني أكبر مجموعة شركات في البلاد في ذلك الوقت أكثر من 40 شركة تابعة، تتباين نشاطاتها من السيارات والسلع الكهربائية والأجهزة المنزلية إلى السفن. وتم تقسيم المجموعة بعد ذلك.

وضع كيم الأساس لإمبراطوريته الاقتصادية في عام 1967 بمبلغ 5000 دولار وشركة نسيج صغيرة.

ولكن صدر حكم بحق كيم بالسجن 10 سنوات في أيار/مايو 2006 بتهمة الاختلاس والاحتيال المحاسبي وغيرها من الجرائم. واستسلم للسلطات بعد أن ظل لست سنوات هاربا.

وفي نوفمبر من نفس العام، خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى ثماني سنوات ونصف السنة.

وتم تعليق عقوبة السجن الصادرة بحق كيم في أواخر عام 2006 بسبب حالته الصحية السيئة - وحصل على عفو خاص في نهاية عام 2007 .