انخفاض مفاجئ لأسعار النفط لهذا السبب

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 64.25 دولاراً للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 59.02 دولار للبرميل بعد أن زادت سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين معها من بينهم روسيا.

جاء انخفاض اليوم المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 بالمئة في نوفمبر مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمئة.