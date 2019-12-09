توقعات بارتفاع أسعار الذهب في 2020

المصدر: رويترز

أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب في ثلاثة أشهر وستة و12 شهرا عند 1600 دولار للأوقية (الأونصة) وقال إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية.

ارتفع الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية 2019 متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، لكنه منخفض نحو ستة بالمئة عن ذروة ست سنوات 1557 دولارا للأوقية المسجلة أوائل سبتمبر.

عزا جولدمان في مذكرة بتاريخ السادس من ديسمبر الهبوط إلى تنامي الإقبال علي المخاطرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة.

وتابع أن الضبابية السياسية تُترجم بالفعل إلى طلب أكبر على المعدن، مضيفا أن من المرجح أن يصبح 2019 عاما قياسيا لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، وذلك بمشتريات مستهدفة تبلغ 750 طنا.