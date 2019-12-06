النفط يرتفع مع بحث «أوبك» خفضاً إضافياً للإنتاج

المصدر: طوكيو - رويترز

صعدت أسعار النفط أمس مع اجتماع لـ«أوبك» يتوقع أن يتفق فيه الأعضاء على تخفيضات اضافية في الإنتاج لدعم الأسعار للزيادة وتفادي حدوث تخمة في المعروض العام المقبل.

وزادت عقود خام برنت الآجلة 44 سنتاً أو 0.7% إلى 63.44 دولاراً خلال التعاملات وكان برنت صعد 3.6% أول من أمس. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً إلى 58.60 دولاراً . وكانت قد ارتفعت 4.2%عند التسوية أول من أمس.

وقالت مصادر إن «أوبك» تسعى لزيادة تخفيضات الإنتاج التي تطبقها المنظمة وحلفاؤها بقيادة روسيا بأكثر من 400 ألف برميل يومياً من مستواها الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس اجتماعاً في فيينا يعقبه اجتماع آخر اليوم مع روسيا ومنتجين آخرين وتعرف المجموعة باسم «أوبك+». ويخفّض تحالف «أوبك+» الإنتاج منذ 2017 للتصدي لازدهار الإنتاج من الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بفضل النمو السريع في إنتاج النفط الصخري.

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