أسعار النفط ترتفع 4 % .. و«أوبك» تتأهب لزيادة التخفيضات

المصدر: عواصم ـ وكالات

رفعت أسعار النفط من مكاسبها أمس 4 % بفعل بيانات المخزونات الأمريكية وتوقعات بمزيد من الخفض في إنتاج أوبك، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وهبطت مخزونات الخام 4.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر إلى 447.1 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وفي حين تتأهب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة تخفيضات إنتاج النفط هذا الأسبوع ولكنها ما زالت تحتاج إلى الاتفاق مع حلفاء مثل روسيا على تفاصيل اتفاق يهدف لدعم أسعار النفط وتفادي تخمة في المعروض تلوح في الأفق في العام المقبل، نقل عن وزير النفط خالد الفاضل قوله أمس في فينيا إن 60-70 دولاراً لبرميل النفط هو نطاق لأسعار النفط مناسب للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وتجتمع (أوبك) اليوم الخميس في فيينا ويعقبه اجتماع مع روسيا وغيرها ضمن مجموعة تعرف بأوبك+ غداً الجمعة.

وتقلص أوبك+ الإنتاج منذ عام 2017 للتصدي لفائض في الإمدادات ناجم عن ازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للنفط في العالم وهي لا تشارك في التخفيضات.

وتهدد زيادة في الإنتاج من دول خارج أوبك مثل البرازيل والنرويج بتفاقم التخمة في المعروض في العام المقبل.

كما أن الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لعام 2020 وكذلك الطلب على النفط.