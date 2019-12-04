راتب رئيس سيمنس يقفز إلى رقم خيالي

المصدر: د ب أ

تجاوز راتب جو كيزر رئيس شركة سيمنس الألمانية لأول مرة 10 مليون يورو في السنة المالية المنصرمة.

وجاء في تقرير نشرته الشركة عن أعمالها اليوم الأربعاء أن الراتب الذي تقاضاه كيزر بلغ 14.25مليون يورو بارتفاع بنسبة 48% مقارنة براتب السنة المالية الماضية.

وحسب سيمنس، فقد استفاد كيزر من عامل خاص إذ أنه كان قد تم تقليص مدة الاحتفاظ بخيارات الأسهم في 2015، ما جعله يجمع في هذه السنة حزمة أسهم لعامين.

تجدر الإشارة إلى أن خيارات الأسهم هو امتياز يتم منحه إلى المدراء التنفيذيين والموظفين المهمين في الشركات، وتعطي هذه الخيارات للأشخاص المعنيين الحق في بيع أسهم تابعة للشركة إلى جهات أخرى خلال فترة زمنية محددة.

وحصل رولاند بوش نائب كيزر على 7.3 مليون يورو، وقد استفاد أيضا من نفس هذا العامل الخاص.

وتعتزم سيمنس اعتبارا من السنة المالية التي ستبدأ من أكتوبر 2020، تعزيز ربط رواتب مديريها حسب التطور المستدام للشركة.

وإلى جانب التطورات في سوق رأس المال، سيؤخذ أيضا في الاعتبار في تحديد رواتب المديرين وفقا للنظام الجديد، مقدار تقليص الانبعاثات التي تتسبب فيها الشركة من ثاني أكسيد الكربون وتدريب الموظفين ورضى العملاء.