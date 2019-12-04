نستله تمنح موظفيها إجازة خيالية من أجل الأسرة

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة نستله السويسرية للأغذية مساعدة عامليها البالغ عددهم أكثر من 300 ألف عامل على مستوى العالم في التوفيق بين العمل والأسرة.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت أن الأمهات والآباء العاملين في الشركة سيستطيعون الحصول، بدعم من المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة، الحصول على عطلة عمل من أجل الأسرة تصل إلى 18 أسبوعا.

وأوضحت الشركة أن هذا النموذج لا يقتصر على جنس الوالد أو الوالدة، وأنه يسري أيضا على الأسرة التي تتبنى طفلا أو ترعاه، مؤكدة بدء العمل بهذا البرنامج اعتبار من مطلع عام 2020، على أن يطبق في جميع شركاتها على مستوى العالم بحلول عام 2022.

يشار إلى أن الجهات المعنية في ألمانيا، على سبيل المثال، تدعم الوالدين بمساعدات اجتماعية أكثر سخاء في كثير من الأحيان من العديد من الدول الأخرى.

كما تسعى الشركة المتخصصة في إنتاج غذاء الأطفال الرضع والأطفال الصغار، لتحسين صورتها فيما يتعلق بهذا الجانب.

وقال رالف هينجِلس، المسؤول في نستله عن قطاع الموارد البشرية، إن الآباء في ألمانيا يحصلون بالفعل على رعاية أشمل من الرعاية التي يحصل عليها الآباء في كثير من البلدان الأخرى، مضيفا: "نريد من خلال هذه المعايير الجديدة أن نخطو خطوة إضافية ونوفر لكل من الوالدين إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، عطلة مدفوعة الأجر إضافة إلى هذه الخدمات".

يبلغ إجمالي صافي المساعدة التي توفرها ألمانيا للوالدين 1800 يورو شهريا، ومع ذلك فإنه وقياسا إلى الأجور المرتفعة في القطاع الصناعي فإن هذا الدعم يعتبر خسارة بالنسبة للأسر.

وتدفع شركة نستله لعامليها في ألمانيا الفارق بين المساعدة المالية للوالدين والراتب الشهري، خلال فترة 18 شهرا المذكورة، وذلك لكي تحصل الأسرة على راتب عادي رغم انقطاع الوالدين عن العمل، في هذه الفترة.

وكانت شركة هوليت باكارد لتقنية الحاسوب، قد أعلنت مؤخرا أنها توفر لموظفيها على مستوى العالم فترة ستة أشهر حضانة للأولاد مدفوعة الأجر بشكل كامل.

يشار إلى أن كثيرا من الشركات تضطر تحت ضغوط المنافسة لتقديم إغراءات من هذا القبيل، وذلك في ضوء نقص العمالة المتخصصة.