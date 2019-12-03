أسعار الذهب تستقر بعد بيانات أمريكية ضعيفة

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس الإثنين بعدما قلصت خسائرها بفعل بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وهو ما أجج مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بينما تجاوز البلاديوم 1860 دولارا للأوقية (الأونصة) في صعوده المستمر منذ أسبوع ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من نقص في المعروض.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1463.96 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1469.20 دولارا للأوقية.

وكان المعدن الأصفر هبط إلى 1453.60 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل صعود الدولار وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين أعطت دعما للأسهم.

لكن مؤشرات الأسهم الأمريكية هبطت وتراجع الدولار بعد بيانات أظهرت هبوطا غير متوقع في الإنفاق بقطاع التشييد في أكتوبر، مع تراجع الاستثمار في المشروعات الخاصة إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1852.49 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى مرتفعا جديدا في وقت سابق من الجلسة عند 1861.71 دولارا. ويحطم البلاديوم مستويات قياسية بشكل يومي منذ الخامس والعشرين من نوفمبر.

وتراجعت الفضة 0.6 في المئة إلى 16.92 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 898.85 دولارا للأوقية.