الذهب يسجل أكبر هبوط شهري في عام ونصف

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونغ كونغ.

لكن المعدن النفيس سجل أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو 2018.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 في المئة.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 في المئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولارا للأوقية.

وحذرت الصين يوم الخميس من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 في المئة حتى الآن في 2019. وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى 16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52 دولاراً للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولارا. وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.