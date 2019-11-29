"دايملر" تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات شطب 10 آلاف وظيفة لديها على الأقل على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس قطاع الموارد البشرية في الشركة، فيلفريد بورت، اليوم الجمعة إن الأمر يدور حول شطب عدد ضئيل في فئة عشرات الآلاف.

وكانت الشركة تتحدث في بادئ الأمر في بيان عن شطب آلاف الوظائف بحلول نهاية عام 2022.

وتعتزم الشركة تنفيذ هذا الهدف عبر عدم إشغال جديد لأماكن العمل التي ستصبح خالية، وتوسيع قواعد المعاش المبكر، وعرض برنامج تعويضات للإدارة في ألمانيا.

وأشارت الشركة في بيانها إنه من المقرر التفاوض حول هذه النقاط مع مجلس الإدارة العام.

وأوضحت الشركة أنه لن يكون هناك فصل من العمل بسبب ظروف التشغيل.