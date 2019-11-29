الذهب يتجه لأسوأ تراجع في 3 سنوات

المصدر: رويترز

يتجه الذهب صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي.

واستقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الجمعة مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة وسط شكوك حيال إمكانية إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاق تجارة.

وسجل البلاديوم مستوى مرتفعا جديدا عند 1844.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مواصلا موجة كسر أرقامه القياسية بفعل نقص في المعروض.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1458.47 دولاراً للأوقية بعد أن فقد 0.2 بالمئة هذا الأسبوع. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1458 دولارا.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1834.14 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة.

وارتفع المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات لتقليص الانبعاثات الضارة، 45 بالمئة هذا العام ويتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل مشاكل مزمنة في المعروض.

وفقد البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 898.72 دولار للأوقية بينما ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.96 دولاراً.