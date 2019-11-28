النفط يهبط بعد زيادة المخزون الأمريكي وإنتاج قياسي

المصدر: رويترز

تراجع النفط أمس الأربعاء بعد تقرير يظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين وسجل الإنتاج مستوى قياسيا جديدا.

لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 64.06 دولارا للبرميل، بانخفاض 21 سنتا. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 58.11 دولارا للبرميل، منخفضا 30 سنتا.

وتراجعت أحجام تداول غرب تكساس قبيل عطلة عيد الشكر الأمريكي.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسياً مرتفعاً عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 418 ألف برميل في استطلاع رويترز.

وكان البيان الأشد دفعاً للمراهنة على انخفاض الأسعار في تقرير إدارة المعلومات هو مخزونات البنزين التي زادت 5.1 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وهبطت عقود البنزين الأمريكية 3.63 سنتات أو 2.1 بالمئة إلى 1.67 دولار للغالون.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة، "تقدير إدارة المعلومات الذي يشير لزيادة جديدة في إنتاج الخام إلى 12.9 (مليون برميل يوميا) قدم على ما يبدو حافزا كبيرا للبيع اليوم.. عقود البنزين ضغطت على باقي المجمع نتيجة لزيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزون البنزين."