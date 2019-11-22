روسيا تحظر بيع هواتف لا تتضمن برمجيات محلية

المصدر: البيان الإلكتروني

صادق مجلس الدوما الروسي على صيغة نهائية لقانون يفرض حظراً على بيع هواتف لا تحتوي على البرمجيات محلية.

وقالت "روسيا اليوم" إن القانون سيجري تطبيقة في روسيا بعد إقراره من قبل مجلس الاتحاد الروسي شهر يوليو المقبل، ثم يوقعه الرئيس فلاديمير بوتن.

وكان رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما، سيرغي جيغاريف، قد أعد في وقت سابق مشروعاً للقانون الذي يدخل تعديلات في قانون حماية حقوق المستهلكين". وقال آنذاك إن القانون يتيح للروس استخدام البرمجيات الروسية إثر شرائهم للهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

وأيدت الحكومة الروسية مبادرة نواب مجلس الدوما بهذا الشأن. وقالت إنها ستقدم بعد سريان مفعول القانون في 1 يوليو 2020 قائمة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون الذكية الواجب تزويدها بالبرمجيات الروسية الصنع قبل بيعها في روسيا.

كما التزمت الحكومة بتغريم الشركات التي ترفض تركيب البرمجيات الروسية في منتجاتها بنحو 500 ألف روبل ومليون روبل حوالي( 8 آلاف دولار و16 ألف دولار).

يذكر أن شركة آبل هددت بإعادة النظر في خطة أعمالها بروسيا في حال تبني القانون. فيما أعادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إلى الأذهان أن الهواتف الذكية التي تباع في الإمارات العربية تفصل فيها وظيفة اتصالات FaceTime. أما الصين فطالبت الشركات الأجنبية بتركيب محركات البحث الصينية في الأجهزة الذكية الأجنبية.