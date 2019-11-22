النفط يهبط من أعلى مستوى في شهرين

المصدر: رويترز

نزلت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في قرابة شهرين اليوم الجمعة في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي سيزيل بعض الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي.

وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.55 دولارا للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولارا للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8 بالمئة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس نقلا عن مصادر لم تحددها أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق لدى سي.إم.سي للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني "العامل الرئيسي لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة والصين) المستمرة حاليا.

"مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسة اليوم".