وزير المالية الأردني: لا ضرائب جديدة في ميزانية 2020

المصدر: رويترز

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس أمس الخميس إن المملكة لن تفرض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020 لكنها ستبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها التصدي للتهرب الضريبي المستشري، من أجل خفض الدين العام القياسي.

وقال العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان إن الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية. ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان في الأيام القادمة.

ويكافح الأردن، في ظل برنامج من صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث سنوات وبدأ في 2016، من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.

وقال العسعس إنه يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف أن التصدي للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة.

وقال إن الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون.