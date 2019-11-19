أسعار الذهب تتعافى من الخسائر السابقة

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين متعافية من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن دفعت شكوك جديدة حول اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم الأمريكية للتراجع.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1471.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولاراً بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولاراً للأوقية.

ورغم ذلك، فإن تقريرا تضمن أن بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.02 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1736.03 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 892.95 دولارا للأوقية.