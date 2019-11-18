مصر للطيران تبرم صفقتين مع إيركاب الأمريكية

المصدر: رويترز

قالت شركة مصر للطيران، الناقلة الوطنية لمصر والعضو في تحالف ستار العالمي، إنها أبرمت صفقتين مع شركة إيركاب الأمريكية لتأجير الطائرات تشملان انضمام طائرتين بوينج 787 بي-9 دريملاينر.

جاء الإعلان عن هذا التعاون الجديد اثناء فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.

كما تشمل الصفقتان تحويل سبع طائرات من 15 طائرة من طراز إيه320 نيو، والتي سبق التعاقد عليها خلال فاعليات المعرض عام 2017، إلى إيه321 ومن المقرر انضمامها قريبا إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من الطيار أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأنجوس كيلي الرئيس التنفيذي لشركة إيركاب، في حضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب إسكرادجز الرئيس التجاري لإيركاب.