الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب الاثنين إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، مخترقة مستوى دعم فني، بفعل الإقبال على المخاطرة الذي أبقى مؤشرات الأسهم الأمريكية قرب مستويات قياسية مرتفعة بينما يترقب المستثمرون أنباء عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1456.98 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1457.10 دولارا.

وتعافت الأسهم الأمريكية من مستويات منخفضة الإثنين لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة سجلتها الأسبوع الماضي.

لكن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بكين تريد إبرام صفقة بأكثر مما هو يريد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.84 دولارا للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وانخفض البلاتين واحدا في المئة إلى 877.43 دولارا للأوقية بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من اكتوبر.

وهبط البلاديوم 3.2 في المئة إلى 1686.93 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ العاشر من اكتوبر.