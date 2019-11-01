منظمة التجارة العالمية تقر عقوبات صينية على أمريكا بقيمة 3.6 مليارات دولار

المصدر: د ب أ

وافقت منظمة التجارة العالمية، على فرض الصين عقوبات على الولايات المتحدة بقيمة 3.6 مليارات دولار، في نزاع تجاري بينهما يعود إلى ما قبل بدء الحرب التجارية بين البلدين، لكنها قد تؤدي إلى زيادة حدة الحرب التجارية بين البلدين.

يذكر أن هذه العقوبات هي ثالث أكبر عقوبة على الاطلاق تقرها منظمة التجارة العالمية ضد إحدى الدول منذ تأسيسها. وتعود الشكوى الصينية، إلى ما قبل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ 18 شهرا، والتي أدت إلى تبادل فرض الرسوم العقابية بين البلدين.

وأشارت اليوم وكالة أنباء بلومبرج إلى أنه في حين يتعلق قرار منظمة التجارة العالمية بموضوعات خارج نطاق المفاوضات التجارية الحالية بين بكين وواشنطن، فإنه يعطي بكين سلاحا جديدا في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.