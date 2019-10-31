الإسترليني يسجل أكبر شهر من المكاسب في 10 سنوات

المصدر: رويترز

صعد الجنيه الاسترليني فوق 1.29 دولار اليوم الخميس مسجلا أكبر شهر من المكاسب في أكثر من عشر سنوات مع تزايد الطلب على العملة البريطانية وسط ضعف الدولار وتراجع المخاطر في أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وبينما انخفض الدولار بفعل تعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد أن خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء، صعد الاسترليني إلى 1.2975 دولار أثناء التعاملات، مقتربا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي فوق 1.30 دولار.

وفي أواخر الجلسة كان الاسترليني مرتفعا 0.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية عند 1.2947 دولار.

وأمام العملة الأوروبية ارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 86.10 بنس لليورو.