15 مليار دولار اتفاقات في منتدى الصحراء السعودي

المصدر: الرياض ـ البيان، وكالات

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أمس، توقيع 23 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أو ما يطلق عليها «دافوس الصحراء».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس، أن الاتفاقات تضمنت عدداً من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وانطلقت الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستمر حتى غد الخميس بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار يتقدمهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وقادة أربع دول أفريقية.

ويعكس الحضور السمة العالمية للمبادرة التي تشهد مشاركة وفود من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المنظمون، إنّ نحو 300 متحدث و6000 مشارك من 30 دولة، بينهم مسؤولون أمريكيون رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول، ورؤساء صناديق الاستثمار السيادية لكل من الإمارات والكويت وسنغافورة وروسيا،

يحضرون الحدث السنوي الذي يهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في افتتاح المؤتمر، إنّ عدد المشاركين أكثر من ضعف مؤتمر الاستثمار الأول.

وسيشارك مسؤولون كبار من مصارف أمريكية عملاقة تعمل على مشروع طرح قريب لنسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.

وتخطّط المملكة لطرح 5% من أسهم الشركة. ويقدر محللون قيمة الشركة بما بين 1,5 و2 تريليون دولار.

ولا يزال الطرح، أكبر إغراء للمستثمرين. وتتطلع أرامكو لطرح حصة تتراوح بين 1% و2% في البورصة السعودية، فيما قد يصبح إحدى أكبر عمليات الطرح العام الأولي على الإطلاق وقد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار.

وقال تلفزيون «العربية» نقلاً عن مصادر، أمس، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيبدأ في الرابع من ديسمبر. وأضاف أن الشركة النفطية العملاقة ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر. وذكر أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر.

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