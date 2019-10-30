البحر الأحمر للتطوير تطلب قرضاً بـ 10 مليارات ريال

المصدر: الرياض - رويترز

قال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير إن الشركة المدعومة من الصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة تسعى للحصول على قرض بأكثر من 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) من 4 أو 5 بنوك محلية لتمويل مشروعات سياحية.

وتعتزم السعودية إقامة منتجعات على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر ستضم محمية طبيعية ومواقع غوص وسط الشعاب المرجانية ومواقع تراثية. وقال باجانو أمس إن القرض الذي كان موضوع مناقشات مع أسواق المال سيمول تطوير النشاط بجانب رأس المال المقدم من الصندوق.

وقال إن من المتوقع أن تكون الوثائق المالية جاهزة بحلول الربع الأول من العام المقبل. وتعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير إقامة منطقة اقتصادية خاصة بإطار تنظيمي خاص بها وكذلك تأشيرات الدخول ومعايير اجتماعية مخففة بعض الشيء وقواعد عمل محسنة.

قال باجانو وهو مسؤول تنفيذي سابق بمشروع كناري وارف في لندن إنه في حين سيكون الزي الغربي مقبولاً على الجزر».وتعتزم البحر الأحمر بناء المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن تجتذب 300 ألف سائح سنوياً، بحلول 2022. وقال باجانو إنها تستهدف ما بين 800 ألف ومليون زائر سنوياً بعد إتمام المشروع بالكامل. تسعى الشركة أيضاً لشراكة بين القطاعين بحيث ستستثمر أطراف ثالثة في تصميم وبناء وتشغيل المرافق.