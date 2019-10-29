بوينغ تعترف بارتكاب أخطاء في طائرة 737 ماكس

المصدر: د ب ا

أكد دينس مويلنبورغ الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ثقته في قدرة الشركة على إصلاح الخلل في الطراز "بوينغ 737 ماكس" وجعل طائراته من أكثر الطائرات أمانا، بعد أن قررت سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل هذا الطراز في مارس الماضي بعد حادثي سقوط طائرتين من الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا مما أسفر عن مقتل المئات.

وقال مويلنبورغ في شهادة مكتوبة سيلقيها اليوم الثلاثاء أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي "نعرف أننا ارتكبنا أخطاء ونفذنا بعض الأمور بصورة خاطئة .. نحن فعلنا ذلك وسنصلحه. طورنا تحسينات للطائرة 737 ماكس للتأكد من أن حوادث مثل تلك التي وقعت لن تقع مرة أخرى أبدا"، بحسب وكالة بلومبرغ.

تأتي شهادة مويلنبورغ أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بعد نحو عام من حادث سقوط أول طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس والتابعة لشركة الطيران منخفض التكاليف الماليزية ليون أير فوق بحر جاوا في إندونيسيا ما أدى إلى مقتل كافة ركابها وأفراد طاقمها وعددهم 189 شخصا.

وفي مارس من العام الحالي سقطت طائرة أخرى من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية مما أدى إلى مقتل 157 شخصا لتصدر مؤسسات السلامة الجوية في العالم قرارا بوقف استخدام هذا الطراز الذي كان الأكثر مبيعا بالنسبة لشركة بوينغ.