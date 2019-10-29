بيتكوين تحقق مكاسب صاروخية بعد تصريحات الرئيس الصيني

المصدر: رويترز

تماسكت بيتكوين اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى في شهر الذي بلغته خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين على ثاني أكبر اقتصاد في العالم تسريع تطوير تقنية سلسلة الكتل.

وقال شي يوم الخميس، إنه يجب أن تكون سلسلة الكتل، وهو سجل رقمي يشكل العمود الفقري للكثير من العملات المشفرة مثل بيتكوين، نواة الابتكار في الصين.

وصعدت بيتكوين 24% بين يومي الجمعة والسبت بعد تصريحات شي، ملامسة مستوى 10350 دولارا في أكبر قفزة ليومين منذ ذروة فقاعة شهدتها جاءت مدفوعة بتعاملات الأفراد في ديسمبر 2017.

وزادت أيضا عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم وإكس.آر.بي القائمة على بروتوكول الدفع ريبل.

وفي التعاملات المبكرة بلندن، كانت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، متراجعة 1.6 بالمئة عند 9403 دولارات.

وتبادل العملات المشفرة محظور في الصين، على الرغم من أن التعامل شائع في أماكن للتداول خارج البورصة، ويقول متعاملون في السوق إن المشترين الصينيين يشكلون أكبر الأحجام على منصات في أماكن أخرى.