"إل في إم إتش" الفرنسية تدرس الاستحواذ على "تيفاني" الأمريكية

المصدر: د ب أ

تدرس شركة "إل في إم إتش" الفرنسية للملابس والسلع الفاخرة، الاستحواذ على شركة "تيفاني" الأمريكية للمجوهرات لتوسع نشاطها في سوق المجوهرات الأمريكية.

ونقلت أمس وكالة بلومبرغ للأنباء ذلك عن مصادر مطلعة على مشروع الاستحواذ.

يشار إلى أن "إل في إم إتش"، وهي اختصار لـ "مويت هنسي لوي فيتون"، هي شركة فرنسية متخصصة في إنتاج السلع الفاخرة من ملابس وسلع جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.

أما "تيفاني"، فهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالذهب والمجوهرات والحلي وتأسست العام 1837 في مدينة نيويورك.

وكانت أسهم شركة تيفاني قد ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 22 بالمئة، مما يجعل القيمة السوقية للشركة تقدر بحوالى 12 مليار دولار.