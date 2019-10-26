الدولار يصعد بفضل تقدم اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

المصدر: رويترز

تدعم الدولار الجمعة بعد أن اقترب مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق تجارة، حسبما ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي. لكن بيان المكتب خلا من تفاصيل بشأن مجالات التقدم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.20 بالمئة في معاملات بعد الظهر إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة إلى 1.108 دولار.

وقال شهاب جالينوس، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في كريدي سويس، "معظم القوة المحركة لأسعار الصرف الأجنبي في العام المنقضي جاءت من توترات التجارة العالمية، لذا أي شيء يؤثر على ذلك السرد إيجابا أو سلبا سيكون محركا أكبر من بيانات اليوم،" مشيرا إلى أن الحدث الرئيسي التالي سيكون قمة أبك في منتصف نوفمبر.

وارتفع الدولار 0.19 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.283 دولار.