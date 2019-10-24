تراجع أسعار النفط وسط ضغوط على السوق

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 61 دولارا للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي 2.5 بالمئة الأربعاء ليبلغ عند التسوية 61.17 دولارا للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر .

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3 بالمئة.