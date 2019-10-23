أكثر من 675 ألف مليونير جديد في أمريكا العام الماضي

المصدر: البيان الإلكتروني

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة على صعيد أعداد المليونيرات وأيضا معدل ظهور المليونيرات الجدد، حيث أضافت أميركا إلى قائمة المليونيرات أكثر من 675 ألف مليونير جديد خلال العام الماضي، ليصبح عدد المليونرات في أميركا 18.6 مليون مليونير، تلتها اليابان ثم الصين.

وكشف تقرير سنوي لبنك "كريدي سويس" السويسري أن عدد أصحاب الملايين "المليونيرات" ارتفعت في الفترة بين منتصف عامي 2018 و2019 بأكثر من مليون مليونير حول العالم (1.1 مليون بالتحديد)، وذلك على الرغم من تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي والحروب التجارية.

وأوضح تقرير "ثروة العالم" أن ارتفاع أعداد المليونيرات خلال العام الماضي رفع عددهم في جميع أنحاء العالم إلى 47 مليون مليونير (46.8 مليون مليونير بالتحديد).

وذكر موقع سكاي نيوز عربية، أن مجموع ما يملكه مليونيرات العالم بلغ حاليا هو 158.3 تريليون دولار، أي 44% من ثروة العالم، وفقا لتقديرات التقرير.

وكانت أستراليا أكبر الخاسرين خلال نفس الفترة بعدما انخفضت أعداد المليونيرات فيها بنحو 124 ألف مليونير.