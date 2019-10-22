الذهب يتراجع مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

المصدر: رويترز

تراجع الذهب أمس الاثنين مع تحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بينما ينتظرون المزيد من الوضوح من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تخفيضات أخرى محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.43 بالمئة عند 1483.30 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1488.10 دولارا.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية "أسواق الأسهم تبلي بلاء حسنا. ذلك يعني أن الشهية للمخاطرة موجودة، لكن في الوقت نفسه الدولار يتعافى قليلا ومعدلات (عوائد سندات الخزانة الأمريكية) لأجل عامين تتجه للارتفاع".

وتحسنت الشهية للأصول الأكثر مخاطرة بفعل آمال في حل للحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة وتجنب بريطانيا لخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وتعافى الدولار بعض الشيء، وهو ما يشكل ضغطا على المعدن الأصفر، لكنه لا يزال يتجه نحو أسوأ شهر له منذ يناير 2018 مقابل منافسيه الرئيسيين.

وارتفاع العملة الأمريكية يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين أن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.56 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 887.09 دولارا.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1756.55 دولارا للأوقية، بعد أن كان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1783.21 دولارا الأسبوع الماضي.