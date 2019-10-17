الذهب يرتفع والبلاديوم يقفز إلى مستويات قياسية

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب أمس الأربعاء بفعل المخاوف من أن يعرقل موقف واشنطن من احتجاجات هونغ كونغ مفاوضات التجارة مع بكين ومع انتظار المستثمرين لما ستؤول إليه قمة مهمة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب الذهب كانت لا تذكر أمام البلاديوم الذي قفز إلى مستويات قياسية جديدة.

وبحلول الساعة 14.32 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1483.53 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1487.20 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 2.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1774.32 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1779.23 دولارا في وقت سابق.

وصعد المعدن، الذي يُستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات الضارة، حوالي 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب أزمة مستمرة في الإمدادات.

ونزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.30 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 880.23 دولارا.