إيطاليا تعد مواطنيها بمكافآت كبيرة عند الدفع بالبطاقات الإلكترونية

المصدر: د ب أ

صادقت الحكومة الإيطالية على مجموعة من القرارات الاقتصادية، التي تضمنت إعطاء "مكافآت كبيرة" للمواطنين إذا ما تحولوا للدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية وليس نقدا، وذلك في مسعى من جانب الحكومة للقضاء على التهرب الضريبي.

وصادقت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ليل الثلاثاء / الأربعاء على حزمة من القرارات، من بينها مشروع موازنة عام 2020 التي تم إحالتها للاتحاد الأوروبي للموافقة عليها.

وقال كونتي للصحفيين إن خطة "إيطاليا دون دفع نقدي" ستشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية وتساعد في إدراج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الخاضع للضرائب.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه سيتم توزيع المكافآت في بداية عام 2021 على الأشخاص الذين يستخدمون المدفوعات الإلكترونية في القطاعات الاقتصادية التي يشيع فيها عادة استخدام النقد.

ويتضمن مشروع الموازنة الإيطالية إلغاء زيادة في ضريبة القيمة المضافة وأموال جديدة للاستثمار العام، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وكان من المفترض أن تقدم إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خططها بشأن الموازنة إلى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قبل يوم الثلاثاء.

ويجب أن يوافق البرلمان الإيطالي على الموازنة قبل نهاية العام.