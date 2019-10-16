استقرار أسعار الذهب مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة

المصدر: رويترز

استقر الذهب أمس الثلاثاء مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1490.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1494.80 دولارا للأوقية.

وذكر تقرير لبلومبرج يوم الاثنين استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.

وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.61 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.77 دولارا.