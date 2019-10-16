الكويت تحدث أسطولها بـ 8 ناقلات نفط جديدة

المصدر: وام

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث أسطولها ببناء ثماني ناقلات نفط ومنتجاته مخطط لها أن تكتمل مطلع عام 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا / عن بيان للشركة أمس الثلاثاء أن تحديث الأسطول يشتمل على مشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة لدى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية ومشروع بناء أربع ناقلات منتجات نفطية متوسطة المدى لدى شركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة الكورية.. إضافة الى مشروع بناء ناقلة نفط خام عملاقة لدى شركة بوهاي لصناعة السفن والصناعات الثقيلة في الصين ليصبح بذلك عدد ناقلات أسطول الشركة 32 ناقلة مختلفة الفئات والحمولات.