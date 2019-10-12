الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الجمعة مع انحسار مشتريات الاستثمار الآمن وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال بتقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وكذلك تزايد فرص خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الدولار بدعم من أجواء التفاؤل بشأن بريكست بينما سجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، هبطت عملات أخرى للاستثمار الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، جلسة التداول منخفضا 0.37 بالمئة إلى 98.333 بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 98.197.

وارتفع اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1040 دولار مجاريا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في جلسة الخميس.

وصعد الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.40 ينات بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين ونصف.

وقفز الاسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.2708 دولار وسجل ذروة خمسة أشهر مقابل اليورو عند 87.02 بنس. وجرى تداول الاسترليني في أواخر التعاملات مرتفعا 1.7 بالمئة عند 1.2662 دولار.