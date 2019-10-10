الذهب يرتفع في ظل توتر بشأن التجارة

المصدر: د ب أ

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1506.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ إلى المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ الثالث من أكتوبر. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1511.80 دولار للأوقية.

وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن ستصدر قريبا تراخيص تسمح لبعض الشركات الأمريكية بتوريد سلع غير حساسة إلى هواوي تكنولوجيز الصينية.

وقال تقرير لبلومبرج إن البيت الأبيض يدرس طرح اتفاق عملة مع الصين، مما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق جزئي بين البلدين وساعد في تعزيز الأصول المرتفعة المخاطر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في وقت سابق من الجلسة أن وفدا صينيا يعتزم مغادرة واشنطن بعد يوم واحد فقط من الاجتماعات التي تُعقد على مستوى الوزراء، بدلا من الجمعة كما كان مقررا، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض. لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلا من ذلك الحين.

ويستخدم المستثمرون الذهب في العادة للتحوط في مواجهة الضبابية السياسة والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.72 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1684.91 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 891.49 دولار للأوقية.