نيسان تعيّن بديل كارلوس غصن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة نيسان موتور الثلاثاء أنها عينت نائب الرئيس الأول ماكوتو أوشيدا، 53 عامًا، رئيسًا تنفيذيًأ جديدًا لها، وفق موقع "اليابان بالعربي".

جاء التعيين بعد استقالة هيروتو سايكاوا كمدير تنفيذي لشركة صناعة السيارات اليابانية الكبرى الشهر الماضي بسبب فضيحة مالية.

وسينضم إلى أوشيدا المدير التنفيذي بعمليات بشركة ميتسوبيشي موتورز الشريك في التحالف المحلي مع نيسان، أشواني غوبتا، 49 عامًا، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

وتم اختيار جون سيكي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

تأمل نيسان أن تصبح التعيينات سارية المفعول في 1 يناير 2020 على أقصى تقدير.

في مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لشركة نيسان في يوكوهاما، جنوب طوكيو، قال ماساكازو تويودا، رئيس لجنة الترشيح في الشركة إن تعيين أوشيدا قد تقرر بالإجماع.