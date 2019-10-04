ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 05.25 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولارات للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولارا للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي".

وأظهر مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو. وربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.58 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.41 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.