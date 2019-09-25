الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أسابيع

المصدر: رويترز

تماسك الذهب اليوم الأربعاء قرب ذروة ثلاثة أسابيع في الوقت الذي تسبب فيه تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تزايد الضبابية السياسية بأكبر اقتصاد في العالم مما أطلق عمليات بيع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم.

في غضون ذلك، واصل البلاديوم ارتفاعه القياسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1530.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش دون أن يسجل تغيرا يُذكر عن الجلسة السابقة، حين بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر عند 1535.60 دولار. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1538.30 دولار للأوقية.

وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا "الذهب يتمسك بالمكاسب التي حققها أمس بسبب الإعلانات التي يبدو أنها أضرت بالدولار والشهية للمخاطرة. "ذلك أمر مثالي تقريبا للذهب".

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار متعافيا من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل مما يكبح تقدم المعدن الأصفر.

وعلى جبهة التجارة، وجه ترامب توبيخا لاذعا إلى الممارسات التجارية للصين في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، وقال إنه لن يقبل "اتفاقا سيئا" في المفاوضات مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1673.49 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم ما يزيد عن 20 بالمئة أو نحو 300 دولار منذ لامس أدنى مستوى في شهرين تقريبا في أوائل أغسطس، مدفوعا باستمرار عجز الإمدادات للمعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.56 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.36 دولار.