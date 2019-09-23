لندن تتكفل بإعادة 4500 سائح بريطاني من تونس

المصدر: (أ ف ب)

قالت وزارة السياحة التونسية أن الحكومة البريطانية ستتكفل بإعادة نحو 4500 سائح بريطاني يوجدون حالياً في تونس ضمن رحلات لشركة "توماس كوك" التي أعلنت إفلاسها الإثنين، وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع حتى الآن فواتيرها.



وكانت توماس كوك قلصت رحلاتها إلى تونس بعد اعتداءات 2015 التي استهدفت سياحاً، قبل أن تعود بقوة إلى الوجهة السياحية التونسية في 2018 و2019. وبحسب وزارة السياحية التونسية نظمت رحلات 100 ألف سائح هذا العام لتونس أساسا من البريطانيين.وتتوقع السلطات التونسية أن يزور تونس خلال هذا العام تسعة ملايين سائح.



وتم تفعيل خلية أزمة الأحد بغرض احتواء قلق السياح والفنادق.وطلب من سياح دفع فواتير لم تسددها توماس كوك نهاية الأسبوع خصوصا في فندق بالحمامات، ما أدى الى توتر لفترة قصيرة قبل أن يغادر السياح إثر تدخلات رسمية.



وقال وزير السياحة التونسي روني طرابلسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة الإثنين: أنه بحسب وثيقة رسمية لسفارة المملكة المتحدة بتونس، هناك حاليا 4500 سائح بريطاني في الفنادق التونسية سينهون عطلاتهم، وستتكفل الحكومة البريطانية بأمر إعادتهم الى بلادهم.

وتنص العقود على أن تدفع شركة توماس كوك فواتيرها للفنادق التونسية في بداية تشرين الأول/أكتوبر، وبحسب صحف تونسية تبلغ قيمة هذه الفواتير نحو 60 مليون يورو.



وقالت وزارة السياحة التونسية أنه تم ابلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوما بعد تأجيل الفواتير.

أعلنت شركة توماس كوك البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر الإثنين إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم.

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