حسرة ودموع.. 21 ألف عاطل عن عمل بعد إفلاس «توماس كوك»

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أصبح الموظفون البالغ عددهم 21000 موظف ، بما فهم 9000 موظف في المملكة المتحدة، عاطلين عن العمل بعد الإعلان عن إفلاس أقدم شركة سفر في العالم بعد فشل محاولات إنقاذها.

وشوهد المئات من الموظفين في المقر الرئيسي لشركة توماس كوك البريطانية للسياحة في بيتربورو شرق إنجلترا لحضور اجتماع في الساعة 10:00، والتقطت عدسات المصورين صوراً لهم وهم يواسون بعضهم البعض في أجواء من الدموع والحزن.

ولجأ بعض الموظفين إلى مواقع التوصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم وأسفهم للمصير الذي آلت إليه الشركة التي عملوا فيها لعدة سنوات.

نشر بعض الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة هذا الصباح أن الشركة "توقفت عن التداول على الفور".

وكتب أحدهم: "أصبحت عاطلا عن العمل رسميًا. قلبي امكسور على الشركة التي عملت فيها لثلاث سنوات.

وكتب آخر: لقد كانت أفضل وظيفة بدأت بها حياتي المهنية. قابلت الكثير من الأشخاص المذهلين ، وتعلمت الكثير من المهارات."

وتركت الشركة وراءها حوالي 150 ألف سائح في مختلف دول العالم بعدما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية العملاقة من وإلى المملكة المتحدة ، مما يضطر الحكومة لإطلاق أكبر عملية لإعادة مواطنيها منذ الحرب العالمية الثانية.