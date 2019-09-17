بئر جديدة تنتج 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في مصر

المصدر: رويترز

قالت وزارة البترول المصرية اليوم "الثلاثاء" إن حقل غاز بلطيم جنوب غرب البحري المدعوم من بي.بي وإيني بدأ الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.

وقالت الوزارة في بيان إن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز مع حلول الربع الثاني من 2020 "بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار".

وتقول إيني إن كمية الغاز المحتملة التي يحويها الحقل الواقع بالمياه الضحلة في دلتا النيل تبلغ تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب إيني، فإن كمية الغاز المحتملة بمنطقة النورس العظيمة حوالي ثلاثة تريليونات قدم مكعبة.



واكتشفت إيني عن حقل غاز ظُهر البحري العملاق في مصر، وهو الأكبر في البحر المتوسط، الذي ينتج 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً وساعد على جذب انتباه أوسع للمستثمرين نحو سوق الغاز في مصر في السنوات الأخيرة.