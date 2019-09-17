إدارة الطيران الأمريكية: لا جدول زمني لإعادة اعتماد طائرات "737 ماكس"

المصدر: د ب أ

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الإثنين ، أنه لا يوجد جدول زمني لإعادة اعتماد طائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وذلك رغم مرور ستة أشهر منذ أن تم وقف تشغيل الطائرة بعد حادثتي تحطم مميتين.

وقال ستيفن ديكسون، رئيس الإدارة، في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي نيوز) الإخبارية يوم الاثنين: "حقا، السلامة أولا، ونحن لسنا مقيدين بأي جدول زمني محدد".

وأضاف: "يمكنني أن أضمن لكم أن الطائرة لن تحلق مجددا إلا بعد أن أكون راض عن توفير أعلى (معايير) السلامة".

كانت لجنة المراجعة الفنية للهيئات المشتركة، وهي لجنة من خبراء السلامة الفنية من سلطات الطيران العالمية وإدارة الطيران الاتحادية ووكالة ناسا، قد ذكرت الشهر الماضي أنها تتوقع تقديم نتائجها وتوصياتها في "الأسابيع المقبلة" كجزء من عملية إعادة اعتماد الطائرة.

ويعد اعتماد ذلك الطراز - وهو أكثر طائرات بوينج مبيعا - خطوة أساسية لبدء استخدام الطائرة في نقل الركاب مرة أخرى.

وتم وقف تشغيل تلك الطائرات في مارس بعد حادثين مميتين، أحدهما في آذار/مارس بإثيوبيا وأسفر عن مقتل 157 شخصا، وآخر في إندونيسيا في أكتوبر ، وأسفر عن مقتل 189 شخصا.

وبدا أن سبب الحادثين هو خلل في برمجيات الطائرة.