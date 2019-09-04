ارتفاع حاد لأسعار الذهب

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعاً حاداً في التعاملات الأمريكية الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين نحو البحث عن ملاذ استثماري آمن في ظل الغموض الذي يحيط باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والفوضى السياسية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم انكماش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات، وتراجع الدول عن مستوياته المرتفعة.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 93ر98 نقطة اليوم بعد ارتفاعه في بداية التعاملات إلى 37ر99 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم وهو أول أيام أسبوع التداول بمقدار 50ر26 دولارا أي بنسبة 7ر1% إلى 90ر1555 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2013. وكان الذهب قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بتراجع قدره 50ر7 دولارات أي بنسبة 5ر0% إلى 40ر1529 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 895ر0 دولار إلى 237ر19 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 235ر0 دولار إلى 5280ر2 دولار للرطل.