الذهب يستقر والدولار يكبح المكاسب

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكن الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية الأمريكية-الصينية وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وازنت الضغط من الدولار القوي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.45 بتوقيت غرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ ما يزيد على ستة أعوام عند 1554.56 دولارا.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1538.60دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.‭‭‭‭‬‬‬ ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.44 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 937.43 دولارا للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1525 دولارا.