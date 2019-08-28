"فيرجن أستراليا" للطيران تعتزم شطب 750 وظيفة

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الطيران الأسترالية منخفض التكاليف "فيرجن أستراليا" اعتزامها شطب 750 وظيفة بعد وصول خسائرها خلال عام إلى 349 مليون دولار أسترالي (235 مليون دولار أمريكي).

وقال بول سكوراه الرئيس التنفيذي الجديد للشركة إن ضعف المبيعات وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في تراجع أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة وقرار شطب الوظائف.

وأضاف في بيان سنوي موجه إلى البورصة الأسترالية أن الوظائف التي سيتم شطبها، تشمل عددا من العاملين في مقر رئاسة الشركة وجهازها الإداري، حيث من المتوقع أن يؤدي شطب الوظائف إلى توفير 75 مليون دولار سنويا، مع الانتهاء من هذه العملية بحلول يونيو 2021.

وكانت "فيرجن أستراليا" خفضت طاقتها التشغيلية بنسبة 5ر1% خلال مايو ويونيو الماضيين، ومن المتوقع أن تخفضها مجددا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقلصت الشركة الأسترالية خططها لتجديد أسطولها الجوي، بحيث لن تتسلم أي طائرات جديدة حتى يوليو 2021.