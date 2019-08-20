ارتفاع حاد في أسعار النفط

المصدر: د ب أ

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد الاثنين، بارتفاع حاد.

و جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مناقشة تأثير الرسوم الأمريكية على السلع الصينية مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

كان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد إنه إذ جرت محادثات هاتفية بين ممثلي البلدين خلال الأيام العشر المقبلة، يمكن استئناف المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي الاثنين بمقدار 33ر1 دولار أي بنسبة 4ر2% إلى 14ر56 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

وكان سعر الخام قد أنهى تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي بارتفاع قدره 40ر0 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 87ر54 دولارا للبرميل.