ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية أمام الدولار

المصدر: د ب أ

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.2% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و657 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرغ أن سعر عملة إيثريوم الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 4.4% إلى 231 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 84% على السعر المرتفع الذي وصلت إليه في 13 يناير 2018 وبلغ 1420 دولارا.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4.1% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين عشرة آلاف و359 دولارا وعشرة آلاف و788 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 46% عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.

وفقدت بيتكوين 11% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 190% حتى الآن خلال العام الجاري.

كما ارتفعت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 4.2% إلى 33 سنتا.

كذلك ارتفعت عملة لايتكوين بنسبة 2.4% إلى 100 دولار.